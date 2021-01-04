Адвокат Антоненка відреагував на «плівки КДБ» Білорусі про вбивство Шеремета

Захисник наголосив на необхідності ідентифікувати осіб, голоси яких присутні на запису

Захист підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета почав ознайомлення з матеріалами розслідування про плани КДБ Білорусі ліквідувати журналіста ще у 2012 році.

«Я ще не дивився сам запис цієї розмови, не було часу проаналізувати глибоко. Чи будемо використовувати – ми ще не знаємо, тому що не розібрались в цьому. В будь-якому разі, якщо дійсно такий факт був, то для того, щоб щось використовувати, треба дістати оригінал цього запису, тому що в наш вік інформації все може бути підроблене і сфальсифіковане», – розповів Суспільному адвокат фігуранта справи Андрія Антоненка Станіслав Кулик.

За словами адвоката, якщо в оприлюдненому аудіозаписі знайдуть «щось дійсно корисне», то його можуть використати для напрацювання лінії захисту. Однак у першу чергу його «мають використовувати та розробляти правоохоронні органи».

«Для того щоб нам використовувати це, нам слід спочатку проаналізувати, яка там саме інформація, чи можна ідентифікувати точно осіб, які там на записі, а потім вже пробувати надавати це правоохоронним органам чи суду», – повідомив Станіслав Кулик.

4 січня 2021 року незалежне видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі бесід керівництва КДБ Білорусі, який було отримано від колишнього співробітника спецпідрозділу Алмаз. Аудіозапис розмов зроблено 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.

За даними видання, Зайцев обговорював вбивство Павла Шеремета, який в той час проживав в Росії, а також встановив стеження за ним в Москві. Зокрема, пропонувалося підірвати журналіста, аби «ні рук, ні ніг не зібрали».

Після публікації цього аудіо Нацполіція повідомила, що отримала інформацію про можливих замовників вбивства Шеремета. Українські правоохоронці також отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює у причетності до вбивства Шеремета лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.