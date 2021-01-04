Нацполіція вивчає інформацію щодо можливих замовників вбивства Павла Шеремета

Правоохоронці інформують, що нову інформацію про вбивство журналіста, отримали у грудні 2020 року

Національна поліція за допомогою Служби зовнішньої розвідки України у грудні минулого року отримала інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні справи щодо загибелі журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Про це інформує сайт Нацполіції.

«Документи й аудіозаписи, останні з яких датовані 2012 роком, уже надійшли в розпорядження слідства та становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину», – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, оприлюднені у мережі інтернет. «На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підриві», – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що слідство отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із країн Європи у справі про вбивство Шеремета. «На сьогодні слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій», – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції нагадують, що справу стосовно виконавців вбивства Шеремета передано до суду, а стосовно замовників – виділено в окреме кримінальне провадження, розслідування за яким триває.

«Нацполіція звертається до всіх, і до українських громадян, і до іноземців: кому відома будь-яка інформація про замовлення вбивства Павла Шеремета - прохання звертатися до органів поліції», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, ЗМІ оприлюднили докази про те, що вбивство журналіста Павла Шеремета готували спецслужби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка ще в 2012 році.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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