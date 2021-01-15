Шахраї заволоділи соцвиплатами померлих пенсіонерів на суму понад 1,4 млн грн

Прокуратура оголосила підозру трьом фігурантам справи

У скоєнні низки злочинів оголошено підозру мешканцю Бахмута та двом мешканкам Дружківки і Слов’янська. Про це інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня 2019 року по березень 2020 року чоловік отримував від мешканців тимчасово окупованої території Донецької області копії документів померлих там пенсіонерів. Після цього, разом із дружиною підробляв рішення суду про встановлення факту смерті та надавав їх спільниці – працівниці Дружківського МВ Державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції, яка видавала свідоцтва про смерть.

Надалі зловмисник оформлював у «підкупленого» нотаріуса довіреності нібито від родичів померлих. На підставі підроблених документів він отримував пенсійні нарахування за три роки та грошову допомогу на поховання.

За 11 місяців правопорушники незаконно заволоділи державними коштами на суму понад 1,4 млн грн.

Дії зловмисників кваліфіковано за:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України;

ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України;

ч. 2 ст. 28 (за попередньою змовою групою осіб) КК України;

ч. ч. 1, 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України;

ч. ч. 1, 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

«Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.