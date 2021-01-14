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    Може просити гроші. Telegram позначив канал Трампа як шахрайський

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    На каналі публікувалися репости повідомлень Трампа в Twitter і релізи Білого дому - Може просити гроші. Telegram позначив канал Трампа як шахрайський
    На каналі публікувалися репости повідомлень Трампа в Twitter і релізи Білого дому

    Месенджер закликав користувачів бути обережними, особливо якщо користувач почне просити гроші

    Адміністрація месенджера Telegram позначила канал Donald J. Trump як шахрайський і опублікувала відповідне попередження для користувачів.

    «Попередження: багато користувачів повідомили, що цей аккаунт належить шахраям. Будь ласка, будьте обережні, особливо якщо у вас будуть просити грошей», - наголошується в повідомленні.

    Також поруч з назвою акаунта з'явився червоний значок «шахрайство».

    Зараз на канал підписані понад півмільйона людей. Однак офіційного підтвердження, що він належить Трампу, немає.

    На каналі публікувалися репости повідомлень Трампа в Twitter і офіційні прес-релізи Білого дому.

    Напередодні Трампа назавжди заблокували в Snapchat. Також відучора стало відомо, що Google обмежить показ політичної реклами до інавгурації Байдена. Інавгурація призначена на 20 січня.

    Раніше й YouTube «заморозив» акаунт Трампа щонайменше на тиждень.

    Трампа забанили інші популярні соціальні мережі, зокрема Twitter, Facebook, Instagram. Після заворушень в Капітолії 6 січня американського лідера звинуватили в підбурюванні до насильства.

    Крім того, компанії Apple і Google тимчасово видалили зі своїх магазинів мобільних додатків сервіс мікроблогів Parler, популярний серед прихильників Трампа.

    Теги: шахрайство США Дональд Трамп гроші імпічмент Telegram соціальні мережі президент
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