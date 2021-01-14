Може просити гроші. Telegram позначив канал Трампа як шахрайський
Месенджер закликав користувачів бути обережними, особливо якщо користувач почне просити гроші
Адміністрація месенджера Telegram позначила канал Donald J. Trump як шахрайський і опублікувала відповідне попередження для користувачів.
«Попередження: багато користувачів повідомили, що цей аккаунт належить шахраям. Будь ласка, будьте обережні, особливо якщо у вас будуть просити грошей», - наголошується в повідомленні.
Також поруч з назвою акаунта з'явився червоний значок «шахрайство».
Зараз на канал підписані понад півмільйона людей. Однак офіційного підтвердження, що він належить Трампу, немає.
На каналі публікувалися репости повідомлень Трампа в Twitter і офіційні прес-релізи Білого дому.
Напередодні Трампа назавжди заблокували в Snapchat. Також відучора стало відомо, що Google обмежить показ політичної реклами до інавгурації Байдена. Інавгурація призначена на 20 січня.
Раніше й YouTube «заморозив» акаунт Трампа щонайменше на тиждень.
Трампа забанили інші популярні соціальні мережі, зокрема Twitter, Facebook, Instagram. Після заворушень в Капітолії 6 січня американського лідера звинуватили в підбурюванні до насильства.
Крім того, компанії Apple і Google тимчасово видалили зі своїх магазинів мобільних додатків сервіс мікроблогів Parler, популярний серед прихильників Трампа.