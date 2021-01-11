Увага шахраї! Фейковий головний санітарний лікар просить допомогти грошима

Під час карантину в Україні активізувалися аферисти

Дзвінки з проханням терміново допомогти грошима можуть надходити також з фейкового телеграм-каналу, – Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про шахраїв, які від його імені просять гроші. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають про те, що я опинився у скрутній ситуації, і просять перевести значну суму коштів на рахунок!» ─ написав Ляшко.

За його словами, дзвінки з проханням терміново допомогти грошима також можуть надходити з фейкового телеграм-каналу.

«Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима. Офіційно повідомляю, що це шахрайство! Жодних телефонних дзвінків від мене не надходило! Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію та у жодному разі не переводьте гроші на рахунки аферистів!» ─ наголосив Ляшко.

Нагадаємо, Національний банк попереджає українців про злочинців, які вигадали нову аферу для видурювання грошей. Під час карантину в Україні активізувалися аферисти.

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