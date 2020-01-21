Найєм обізвав Тимошенко кінопрокатчицею, бо та згадала про його зарплату в «Укроборпромі»



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Мустафа Наєм говорить, що через свою посаду намагається не коментувати політиків і політику в цілому

Посадовець заявив, що готовий обговорити з Юлією Володимирівною розмір своєї зарплати і витрати на її гардероб

Мустафа Наєм, екснардеп, блогер і з листопада минулого року заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» обурився тим, що Юлія Тимошенко, народний депутат і лідер партії «Батьківщина» згадала в ефірі одного з телеканалів про зарплати в оборонній промисловості. Про це Наєм написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кажуть, вчора в ефірі пані Тимошенко піднімала тему зарплат в Укроборонпромі. Через свою посаду я намагаюся не коментувати політиків і політику в цілому», - зазначив посадовець, а далі згадав історію десятирічної давнини, коли у 2009 році один із заводів «Укроборонпрому» підписав контракт з Іраком на поставку 420 БТР і 6 літаків Ан-32 на загальну суму в півмільярда доларів.

За словами Наєма, контракт був зірваний і Ірак поставив в Україну не 420, а лише 37 машин, а згодом під час слідства було встановлено, що «з 2013 по 2014 роки якась компанія «Runestone Partners» зареєстрована на американського пенсіонера отримала від «Укрспецекспорту» $750 тисяч за агентські та брокерські послуги, які насправді не виконувала». «Через дивний збіг обставин 25% однієї з фірм-партнерів цієї компанії володів ... голова Миколаївського осередку партії «Батьківщина». І саме ця ж компанія оплатила $1,3 мільйона за послуги американських лобістів для лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко», - написав Наєм. Він закликав «передати цій досвідченій кінопрокатчиці, що наступного разу перед тим, як повернеться язик згадувати про оборонну промисловість, нехай пояснить, звідки вона платила за послуги американських лобістів і заодно хай допоможе повернути гроші, які вкрав її соратник і однопартієць, бо той самий харківський завод досі відхаркується від цих послуг».

Наєм наголосив, що після того, як Юлія Володимирівна дасть відповіді на його запитання, він «негайно готовий обговорити» з нею розмір своєї зарплати і витрати на її гардероб.

«І, до речі, не передруковуйте це як новину, а то скажуть, що знову проплатили. Насправді всі ці факти давно відомі і були розслідувані журналістами», - зауважив у своєму дописі посадовець.

Як повідомлялося, заступник генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм заявив, що його заробітна плата складає близько 140 тисяч гривень на місяць після вирахування податків.

За листопад минулого року Найєм задекларував як свій дохід в «Укроборонпромі» суму у понад 300 тисяч гривень. Пізніше він поскаржився, що у грудні у нього «не така» зарплата.