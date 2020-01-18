Кабмін оприлюднив зарплати міністрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд публікує інформацію про доходи членів Кабінету міністрів України

Уряд оприлюднив інформацію про заробітну плату членів Кабінету міністрів України. Так середня заробітна плата Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука в 2019 році становила 60,479 тис. грн.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд, як і обіцяв, публікує інформацію про доходи членів Кабінету міністрів України. Середня заробітна плата Прем’єр-міністра України в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні глава Уряду отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і листопаді – 60 087 та 43 724 відповідно», – йдеться у повідомленні.

Також середня заробітна плата віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби у минулому році дорівнювала 58,652 тис. грн. Виплати у грудні становили 86,774 тис грн, в тому числі надбавка – 58, 655 тис. грн, премія – 28,119 тис. грн. У осінні місяці Дмитру Кулебі було нараховано: у вересні – 48,523 тис. грн, жовтні – 56,263 тис. грн, листопаді – 43,047 тис. грн.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52,629 тис. грн, в жовтні 51 тис. грн, а в листопаді – 34,141 тис. грн. У грудні його зарплата становила 84,887 тис. грн, з яких 35, 506 надбавка і 49, 381 тис. грн премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у міністра цифрової трансформації склала 55,664 тис. грн.

Середня зарплата у міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета в минулому році становила 32,386 тис. грн. В грудні він отримав – 17,544 тис. грн. У вересні та жовтні по 48 тис. грн, в листопаді – 16 тис. грн.

Cередня заробітна плата в 2019 році у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – 100,041 тис. грн. У грудні йому нараховано 186,541 тис. грн, у тому числі надбавки – 49,225 тис. грн, премії – 137,317 тис. грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33,93 тис. грн, 82, 072 тис. грн та 97,623 тис. грн відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у грудні отримав 222,592 грн, де надбавка – 73,337 тис. грн, а премія – 149,255 тис. грн. У вересні йому нараховано зарплати 15,134 тис. грн, в жовтні 18,18 тис. грн та листопаді – 79,883 тис. грн. Отож, середня заробітна плата міністра розвитку економіки за минулий рік склала 83,947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель отримав у вересні зарплати – 18,549 тис. грн, в жовтні – 33,540 тис. грн, а в листопаді – 31,102 тис. грн. В грудні його зарплата становила – 162,003 тис. грн, у тому числі надбавка – 39,105 тис. грн, а премія – 122,898 тис грн. Отже середня заробітна плата міністра енергетики в 2019 році склала 61,299 грн.

У міністра закордонних справ України Вадима Пристайка – сума середньої зарплати в минулому році – 62,069 тис. грн. У грудні йому нараховано 233,893 тис. грн із надбавкою 48,279 тис. грн, премією 73,766 тис. грн, та матеріальною допомогою 111,848 тис. грн. В той же час, у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була – 27, 505 тис. грн, 30,532 тис. грн та 68,194 тис. грн відповідно.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в грудні минулого року отримала 138,412 тис. грн, у тому числі надбавки – 42,412 тис. грн та премії 96 тис. грн. У вересні її заробітна плата склала 38,288 тис. грн, в жовтні – 37,981 тис. грн, в листопаді – 39,103 тис. грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік склала 63,446 тис. грн.

У міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької середня зарплата в минулому році склала 41,94 тис. грн. За три місяці осені урядовець отримала – 15,896 тис. грн у вересні, 22,036 тис. грн у жовтні та 34,841 тис. грн у листопаді. За грудень міністру нарахували 94,988 тис. грн, у тому числі надбавки 34,269 тис. грн та премії 60,719 тис грн.

Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак у останній місяць зими отримала 212,6 тис. грн в тому числі надбавки 37, 6 тис грн і премії 175 тис. грн. А у вересні, жовтні та листопаді – 18,773 тис. грн, 23,710 тис. грн та 82,189 тис. грн відповідно. Отож, її середня заробітна плата у 2019 році склала 84,318 тис. грн.

Cередня заробітна плата у 2019 році у міністра соціальної політики України Юлії Соколовської у 2019 році склала 65,317 тис. грн. Її виплати у вересні становили – 24,395 тис. грн, у жовтні – 58,259 тис. грн та у листопаді – 56,62 тис. грн. У грудні міністру було нараховано зарплату 216,783 тис. грн, в тому числі надбавка – 39,432 тис. грн, премія – 82,563 тис. грн та матеріальна допомога – 94,788 тис. грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова у вересні отримала 36,384 тис. грн, у жовтні – 61,89 тис. грн, у листопаді – 60,637 тис. грн. В грудні їй нарахували 89,387 тис. грн, з яких 36,387 тис. грн – надбавка та 53 тис. грн – премія. В цілому середня заробітна плата міністра минулого року склала 62,075 тис. грн.

Середня заробітна плата за 2019 рік міністра інфраструктури України Владислава Криклія склала 44,527 грн. Його виплати у грудні склали 44,038 тис. грн, зокрема надбавки 36,038 тис. грн грн та премія 8 тис. грн. У вересні, жовтні та листопаді міністр отримав 55,39 тис. грн, 40,439 тис. грн та 38,239 тис. грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у грудні минулого року отримав 112,905 тис. грн, у тому числі надбавки – 32,905 тис. грн та премії – 80 тис. грн. У вересні міністру нараховано зарплати 9,142 тис. грн, в жовтні та листопаді – по 16 тис. грн. Середня зарплата міністра культури у 2019 році склала 38,512 тис. грн.

У міністра оборони України Андрія Загороднюка середня заробітна плата в минулому році склала 41,982 тис. грн. У вересні він отримав 24,228 тис. грн, у жовтні – 23,377 тис. грн, а в листопаді – 23,132 тис. грн. У грудні міністр оборони отримав зарплату у 97,191 грн – надбавка 23,134 тис. грн та премія 74,057 тис. грн.

Міністр юстиції України Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226,361 тис. грн, у тому числі надбавки – 35,961 тис. грн та премії 190,4 тис. грн. У вересні, жовтні та листопаді відповідно 20,723 тис. грн, 19,927 тис. грн, 35,927 тис. грн. Середня заробітна плата міністра юстиції в 2019 році склала 75,734 тис. грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року 46,688 тис. грн. У грудні її виплати склали 158,772 тис. грн, у тому числі надбавка 37,28 тис. грн, премія – 80 тис. грн та матеріальна допомога 41,492 тис. грн. У вересні урядовець отримала 22,894 тис. грн, у жовтні 23,453 тис. грн, а в листопаді 23,124 тис. грн.