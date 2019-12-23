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    Економіка та фінанси

    Казначейство перерахувало 322 млн грн на зарплати шахтарям

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    <p>Гірники отримають кошти &laquo;уже цими днями&raquo;</p> - Казначейство перерахувало 322 млн грн на зарплати шахтарям

    Гірники отримають кошти «уже цими днями»

    Гроші спрямовані у регіональні управління Казначейства у Волинській, Донецькій, Луганській та Львівській областей

    У понеділок, 23 грудня, Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.

    Про це у Facebook написав прем’єрміністр Олексій Гончарук.

    ««Сьогодні Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям. Рішення щодо перерахування цих коштів Уряд схвалив наприкінці минулого тижня», - написав Гончарук.

    «…вже сьогодні кошти спрямовані у регіональні управління Казначейства у Волинській, Донецькій, Луганській та Львівській областей. Гірники отримають їх уже цими днями», - пообіцяв прем’єр.

    До слова, СБУ розкрила схему махінацій на львівських шахтах.

    Луганщина шахта Львівщина зарплата гроші Донеччина Волинська область фінансування уряд Олексій Гончарук
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