Казначейство перерахувало 322 млн грн на зарплати шахтарям
Гірники отримають кошти «уже цими днями»
Гроші спрямовані у регіональні управління Казначейства у Волинській, Донецькій, Луганській та Львівській областей
У понеділок, 23 грудня, Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.
Про це у Facebook написав прем’єрміністр Олексій Гончарук.
««Сьогодні Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям. Рішення щодо перерахування цих коштів Уряд схвалив наприкінці минулого тижня», - написав Гончарук.
«…вже сьогодні кошти спрямовані у регіональні управління Казначейства у Волинській, Донецькій, Луганській та Львівській областей. Гірники отримають їх уже цими днями», - пообіцяв прем’єр.
До слова, СБУ розкрила схему махінацій на львівських шахтах.