Казначейство перерахувало 322 млн грн на зарплати шахтарям



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Гірники отримають кошти «уже цими днями»

Гроші спрямовані у регіональні управління Казначейства у Волинській, Донецькій, Луганській та Львівській областей

У понеділок, 23 грудня, Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.

Про це у Facebook написав прем’єрміністр Олексій Гончарук.

««Сьогодні Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям. Рішення щодо перерахування цих коштів Уряд схвалив наприкінці минулого тижня», - написав Гончарук.

«…вже сьогодні кошти спрямовані у регіональні управління Казначейства у Волинській, Донецькій, Луганській та Львівській областей. Гірники отримають їх уже цими днями», - пообіцяв прем’єр.

До слова, СБУ розкрила схему махінацій на львівських шахтах.