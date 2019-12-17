СБУ розкрила схему махінацій на львівських шахтах



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Фото: ssu.gov.ua

Посадові особи Львіввугілля «заробляли» більше мільйона гривень на схемі із зарплатами шахтарям

Керівництво Львіввугілля організувало масштабні махінації з виплатами зарплати шахтарям, через що підприємство щомісяця втрачало більше мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 17 грудня.

«Посадові особи Львіввугілля разом з керівниками шести відокремлених підрозділів налагодили протиправну схему з неправомірного нарахування заробітної плати гірникам. Вони організували залучення працівників шахт на сторонніх роботах. Зокрема, зловживаючи службовим становищем, посадові особи використовували працю підлеглих в особистих цілях, а також для участі в комерційних проектах для отримання необлікованих доходів», - йдеться в повідомленні.

Крім того задокументовано, що дехто з робочих, продовжуючи отримувати зарплату в Україні, на той час фактично перебував за кордоном на заробітках.

Чиновники системно не відображали в табелях обліку робочого часу і бухгалтерської документації відсутність працівників на робочих місцях. Зате гірникам нараховували щомісячну зарплату, середній розмір якої становив до 23 тисяч гривень.

Під час обшуків і оглядів на шести шахтах, а також за місцями зведення будинків керівництва держпідприємства правоохоронці вилучили документацію та інші докази їхньої протиправної діяльності.

На території однієї із шахт також виявили підпільний цех з виготовлення бетонних виробів і тротуарної плитки, який був незаконно підключений до електромережі.

Встановлюється причетність інших посадових осіб області до незаконних схем.