Ще двох українських моряків ФСБ направила на психіатричну експертизу



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Захоплені в полон українські моряки під час російського судилища Фото з відкритих джерел

Захист вимагає присутності адвоката під час експертизи

Слідче управління ФСБ Росії сьогодні провело слідчі дії щодо двох українських військовополонених моряків - Василя Сороки і Віктора Беспальченка, їх також відправляють на психолого-психіатричну експертизу.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

«Слідче управління ФСБ Росії сьогодні провело слідчі дії щодо ще двох українських військовополонених моряків: Василя Сороки, Віктора Беспальченка. Як і щодо шістьох військовополонених у попередні дні, сьогодні двом військовополоненим були представлені для ознайомлення постанови про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи», - написав Полозов.

За його словами, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при проведенні цієї експертизи.

25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України в Керченській протоці, в результаті чого 24 військовослужбовця потрапили в полон. Згодом їх вивезли до Москви, більшість з них тримають у СІЗО Лефортово. 15 і 16 січня один з московських судів прийняв рішення продовжити арешт українських моряків до кінця квітня.

У РФ під час слідчих дій щодо військовополонених моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка, Юрія Без'язичного, а пізніше ще й Владислава Костишина, Володимира Варімези, Сергія Чуліби стало відомо, що захоплених українських моряків, всупереч міжнародним законам, збираються відправити на психолого-психіатричну експертизу.