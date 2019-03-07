Путін розповів, як ФСБ забезпечувала гарні результати на виборах в Росії

Володимир Путін

Методі давно відомі: фальсифікації, вкидання бюлетенів при голосуванні

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Чистосердечное признание

Путин: «Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были также избирательные кампании, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом».

Ни для кого не секрет, что ФСБ обеспечивает «хорошие результаты», как кандидатам партии власти (в том числе самому Путину) на выборах, так и российским спортсменам на международных соревнованиях. Известны и методы: фальсификации и вбросы при голосовании; допинг, подмена анализов - в спорте. Об этом рассказывал Родченков и другие «национал предатели».

А теперь признал (проговорился, проболтался) сам главный организатор «всех наших побед».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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