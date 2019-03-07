Путін розповів, як ФСБ забезпечувала гарні результати на виборах в Росії
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Розсилка
Методі давно відомі: фальсифікації, вкидання бюлетенів при голосуванні
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Чистосердечное признание
Путин: «Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были также избирательные кампании, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом».
Ни для кого не секрет, что ФСБ обеспечивает «хорошие результаты», как кандидатам партии власти (в том числе самому Путину) на выборах, так и российским спортсменам на международных соревнованиях. Известны и методы: фальсификации и вбросы при голосовании; допинг, подмена анализов - в спорте. Об этом рассказывал Родченков и другие «национал предатели».
А теперь признал (проговорился, проболтался) сам главный организатор «всех наших побед».
Джерело: блог Ігора Ейдмана