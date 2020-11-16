Ще один російський актор потрапив до «чорного» списку СБУ

У повідомленні не уточнюється, за що саме черговий російський артист потрапив до списку осіб, яких не чекають в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України включило російського актора Павла Трубінера до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

«До Міністерства культури та інформаційної політики 26 жовтня 2020 року надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Павла Трубінера. Відповідним наказом МКІП від 16 листопада №2306 російського актора було включено до переліку», - ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати включати чи не включати до списків МКІП не наділено, воно лише здійснює оприлюднення і оперативне оновлення переліку.

Станом на 16 листопада 2020 року у відповідному списку 155 осіб.

Павло Трубінер народився 20 листопада 1976 року в селищі Північний (Москва).

У 1995 році закінчив Російську академію театрального мистецтва (ГИТИС), майстерня Бориса Голубовського.

У 2003 році знявся в епізоді кліпу «Я нічний хуліган» Діми Білана, був в ролі гонщика на червоному спортивному автомобілі.

Свою першу велику роль в кіно зіграв в 2005 році в телесеріалі «Плюс нескінченність». Звернув на себе увагу роллю спецназівця Бондаренко у фільмі «Зрушення». Популярність прийшла до актора після виконання головних ролей в серіалах «Приватне замовлення», «Природний відбір», «Острів непотрібних людей» і фільмах «Курортний роман», «Тільки повернися».

Захоплюється риболовлею і хокеєм, грає в російській хокейній команді артистів «Комар».