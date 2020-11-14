Відомий російський телеведучий та комік у комі

У жовтні Хрустальов в інтерв'ю розповів про алкогольну залежність

Дмитро Хрустальов потрапив в реанімацію

Відомого російського телеведучого Дмитра Хрустальова ввели у штучну кому. Про це повідомляє Telegram - канал Mash в суботу, 14 листопада.

За попередньою інформацією, у коміка, який є співведучим «Вечірнього Урганта» діагностували інтоксикацію.

Зазначається, що Хрустальов потрапив в реанімацію в Сестрорецьку. Його колега Іван Ургант підтвердив цю інформацію, додавши, що лікарі намагаються визначити діагноз телеведучому.

«У жовтні Хрустальов в інтерв'ю розповів про алкогольну залежність. Він зазначив, що перестав вживати спиртне кілька років тому. У квітні 2019 року телеведучого позбавили водійських прав за те, що він відмовився пройти тест на алкоголь», – повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав.