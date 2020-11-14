  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий російський телеведучий та комік у комі

    • Розсилка
    У жовтні Хрустальов в інтерв'ю розповів про алкогольну залежність - Відомий російський телеведучий та комік у комі
    У жовтні Хрустальов в інтерв'ю розповів про алкогольну залежність

    Дмитро Хрустальов потрапив в реанімацію

    Відомого російського телеведучого Дмитра Хрустальова ввели у штучну кому. Про це повідомляє Telegram - канал Mash в суботу, 14 листопада.

    За попередньою інформацією, у коміка, який є співведучим  «Вечірнього Урганта» діагностували інтоксикацію.

    Зазначається, що Хрустальов потрапив в реанімацію в Сестрорецьку. Його колега Іван Ургант підтвердив цю інформацію, додавши, що лікарі намагаються визначити діагноз телеведучому.

    «У жовтні Хрустальов в інтерв'ю розповів про алкогольну залежність. Він зазначив, що перестав вживати спиртне кілька років тому. У квітні 2019 року телеведучого позбавили водійських прав за те, що він відмовився пройти тест на алкоголь», – повідомляють росЗМІ.

    Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав.

    Теги: Росія алкоголь водій лікарня алкогольне сп'яніння артист актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies