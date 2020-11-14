ЗМІ назвали точну причину смерті актора Джигарханяна

В останні роки Джигарханян часто потрапляв до лікарні

Смерть актора констатували лікарі лікарні, в якій він знаходився

Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер через відмову нирок. Причину його смерті розкрили «Московському комсомольцю» в оточенні артиста.

Як пояснили співрозмовники видання, смерть Джигарханяна констатували лікарі лікарні, в якій він знаходився.

Джигарханян помер вранці в суботу, 14 листопада. Його друг Артур Согомонян відзначав, що причиною смерті артиста стали вік і хвороби, від яких той страждав.

В останні роки Джигарханян часто потрапляв до лікарні. У червні 2020-го його госпіталізували у важкому стані з інсультом. Тоді його колишня дружина Віталіна Цимбалюк-Романовська пояснила, що стан актора погіршився через сидячий спосіб життя, який він вів у самоізоляції.

У серпні минулого року його також госпіталізували, проте пізніше заявили, що артист проходить плановий огляд. У 2018 році Джигарханян потрапляв до лікарні п’ять разів.

Армен Борисович народився 3 жовтня 1935 р. в Єревані. Закінчив Єреванський художньо-театральний інститут. На сцені з 1955 р. З 1969 р. по 1996 р. – в Московському театрі ім. В. Маяковського. З 1996 року керував власним театром »Московський драматичний театр Армена Джигарханяна».

Артист відомий за ролями в таких фільмах, як «Здрастуйте, я ваша тітка!», «Місце зустрічі змінити не можна», «Собака на сіні», «Ширлі-мирлі».

Під час російського вторгнення в Україну в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців та порівняв дії російського керівництва з діями дурня, процитувавши вірменське прислів’я: Дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть.

Актор заявив, що не підписував і не збирається підписувати жодних листів на підтримку Путіна, оскільки «не розуміє як росіяни і українці можуть ворогувати між собою».

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.

До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.