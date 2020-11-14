ЗМІ назвали точну причину смерті актора Джигарханяна
Смерть актора констатували лікарі лікарні, в якій він знаходився
Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер через відмову нирок. Причину його смерті розкрили «Московському комсомольцю» в оточенні артиста.
Як пояснили співрозмовники видання, смерть Джигарханяна констатували лікарі лікарні, в якій він знаходився.
Джигарханян помер вранці в суботу, 14 листопада. Його друг Артур Согомонян відзначав, що причиною смерті артиста стали вік і хвороби, від яких той страждав.
В останні роки Джигарханян часто потрапляв до лікарні. У червні 2020-го його госпіталізували у важкому стані з інсультом. Тоді його колишня дружина Віталіна Цимбалюк-Романовська пояснила, що стан актора погіршився через сидячий спосіб життя, який він вів у самоізоляції.
У серпні минулого року його також госпіталізували, проте пізніше заявили, що артист проходить плановий огляд. У 2018 році Джигарханян потрапляв до лікарні п’ять разів.
Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.
До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.