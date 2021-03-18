Ще одна європейська країна узаконила евтаназію

Раніше в Іспанії передбачалося ув'язнення на 10 років за сприяння самогубству

Окрім Іспанії, наразі евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах

Парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії. Про це повідомляє RTE.

«Сьогодні важливий день: ми рухаємось до визнання прав людини. Ми рухаємось до більш гуманного і справедливого суспільства», - заявила міністерка охорони здоров'я Кароліна Даріас під час виступу в іспанському парламенті.

Це рішення підтримали 202 депутати, проти – 141. Раніше в країні передбачалося ув'язнення на 10 років за сприяння самогубству.

Закон має набути чинності через три місяці. За це період буде сформовано спеціальний орган, який буде розглядати і затверджувати відповідні запити. Закон дозволяє попросити евтаназію повнолітнім громадянам або резидентам країни, які «перебувають при здоровому глузді і твердій пам'яті».

Згідно з опитуванням 2019 року, за декриміналізацію евтаназії виступали 90% громадян країни. Парламент ухвалив рішення після низки гучних справ та під тиском суспільства. Так, відомою була справа моряка Рамона Сампедро, який був паралізований внаслідок нещасного випадку і 30 року через суд намагався отримати дозвіл на евтаназію, однак програм. Тоді у 1998 році йому допомогла піти з життя подруга. Жінку заарештували, однак для засудження не вистачило доказів. Про те, що насправді відбулося подруга померлого розповіла тільки коли сплив термін давності її справи.

Евтаназія – припинення життя людини у швидкий та безболісній спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання й більше не хочуть терпіти біль.

Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст., щоб визначити «легку смерть».

Окрім Іспанії, наразі евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.

У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.