Ще одна європейська країна узаконила евтаназію
Окрім Іспанії, наразі евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах
Парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії. Про це повідомляє RTE.
«Сьогодні важливий день: ми рухаємось до визнання прав людини. Ми рухаємось до більш гуманного і справедливого суспільства», - заявила міністерка охорони здоров'я Кароліна Даріас під час виступу в іспанському парламенті.
Це рішення підтримали 202 депутати, проти – 141. Раніше в країні передбачалося ув'язнення на 10 років за сприяння самогубству.
Закон має набути чинності через три місяці. За це період буде сформовано спеціальний орган, який буде розглядати і затверджувати відповідні запити. Закон дозволяє попросити евтаназію повнолітнім громадянам або резидентам країни, які «перебувають при здоровому глузді і твердій пам'яті».
Згідно з опитуванням 2019 року, за декриміналізацію евтаназії виступали 90% громадян країни. Парламент ухвалив рішення після низки гучних справ та під тиском суспільства. Так, відомою була справа моряка Рамона Сампедро, який був паралізований внаслідок нещасного випадку і 30 року через суд намагався отримати дозвіл на евтаназію, однак програм. Тоді у 1998 році йому допомогла піти з життя подруга. Жінку заарештували, однак для засудження не вистачило доказів. Про те, що насправді відбулося подруга померлого розповіла тільки коли сплив термін давності її справи.
Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст., щоб визначити «легку смерть».
Окрім Іспанії, наразі евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.
У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.