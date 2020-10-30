Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії

Противники легалізації стверджують, що в законі не прописані ніякі гарантії

65,2% громадян Нової Зеландії проголосували «за» евтаназію

У Новій Зеландії провели референдум, за попередніми результатами якого громадяни підтримали легалізацію евтаназії. Про це повідомляє BBC.

65,2% громадян Нової Зеландії проголосували «за» вступ в силу закону 2019 року про евтаназію. Результат може змінитися, коли порахують голоси людей, які висловилися, заповнивши бюлетені поштою або за кордоном.

Противники легалізації стверджують, що в законі не прописані ніякі гарантії.

Остаточний результат буде в наступну п’ятницю, 6 листопада.

Такої підтримки закону досить для введення його в дію. Але для того, щоб закон почав діяти – в країні обов’язково потрібно проводити референдум, на якому понад 50% громадян висловлять підтримку.

Евтаназія буде дозволена невиліковно хворим людям, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Її повинні схвалити мінімум два лікаря.

На сьогоднішній день евтаназія дозволена в таких країнах, як Нідерланди, Бельгія, Колумбія, Люксембург і Канада.

До слова, на цьому ж референдумі, жителі Нової Зеландії проголосували проти того, щоб легалізувати марихуану в розважальних цілях.

Нагадаємо, що Німеччина стала п’ятою країною Європи, де дозволили евтаназію.

До слова, у Канаді планують надати психічно хворим доступ до евтаназії.