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    У світі

    Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії

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    <p>Противники легалізації стверджують, що в законі не прописані ніякі гарантії</p> - Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії

    Противники легалізації стверджують, що в законі не прописані ніякі гарантії

    65,2% громадян Нової Зеландії проголосували «за» евтаназію

    У Новій Зеландії провели референдум, за попередніми результатами якого громадяни підтримали легалізацію евтаназії. Про це повідомляє BBC.

    65,2% громадян Нової Зеландії проголосували «за» вступ в силу закону 2019 року про евтаназію. Результат може змінитися, коли порахують голоси людей, які висловилися, заповнивши бюлетені поштою або за кордоном.

    Противники легалізації стверджують, що в законі не прописані ніякі гарантії.

    Остаточний результат буде в наступну п’ятницю, 6 листопада.

    Такої підтримки закону досить для введення його в дію. Але для того, щоб закон почав діяти – в країні обов’язково потрібно проводити референдум, на якому понад 50% громадян висловлять підтримку.

    Евтаназія буде дозволена невиліковно хворим людям, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Її повинні схвалити мінімум два лікаря.

    На сьогоднішній день евтаназія дозволена в таких країнах, як Нідерланди, Бельгія, Колумбія, Люксембург і Канада.

    До слова, на цьому ж референдумі, жителі Нової Зеландії проголосували проти того, щоб легалізувати марихуану в розважальних цілях.

    Нагадаємо, що Німеччина стала п’ятою країною Європи, де дозволили евтаназію.

    До слова, у Канаді планують надати психічно хворим доступ до евтаназії.

    референдум закон Нова Зеландія евтаназія
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