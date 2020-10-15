  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Нідерланди планують легалізувати евтаназію для дітей до 12 років

    • Розсилка
    <p>У Нідерландах&nbsp;на сьогодні&nbsp;дитяча евтаназія дозволена тільки для неповнолітніх віком від 12 років і новонароджених за згодою їх батьків</p> - Нідерланди планують легалізувати евтаназію для дітей до 12 років

    У Нідерландах на сьогодні дитяча евтаназія дозволена тільки для неповнолітніх віком від 12 років і новонароджених за згодою їх батьків

    Нідерланди легалізували евтаназію в 2002 році

    Уряд Нідерландів планує легалізувати евтаназію для невиліковно хворих дітей до 12 років.

    Про це повідомляє National Review з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Гуго де Йонга.

    Міністр анонсував розробку правил для цієї практики, які будуть впроваджені в наступні кілька місяців.

    У Нідерландах на сьогодні дитяча евтаназія дозволена тільки для неповнолітніх віком від 12 років і новонароджених за згодою їх батьків. У віці від 12 до 16 років дітям потрібна згода батьків.

    З 16 років потрібна тільки згода пацієнта. Оскільки поки немає ніяких юридичних положень, що стосуються дітей віком від 1 до 12 років, педіатри закликають це змінити.

    Зміна правил буде застосовуватися тільки до невеликої групи з п'яти-десяти дітей на рік, для яких паліативної допомоги недостатньо, щоб полегшити страждання. Найчастіше у цій групі діти страждають через рак або порушення обміну речовин.

    Це питання викликало чимало дискусій. До прикладу, християнські партії заперечують дитячу евтаназію і називають цю практику надання допомоги у самогубстві.

    Як відомо, Нідерланди і Бельгія стали першими країнами в світі, які легалізували евтаназію в 2002 році. Пацієнти повинні відповідати суворим критеріям, перш ніж може бути проведена процедура.

    Кандидати на евтаназію повинні відчувати «нестерпні і нескінченні страждання», а також вони повинні просити померти «щиро і переконливо». Процедуру схвалюють щонайменше двоє лікарів.

    До слова, Німеччина стала п’ятою країною Європи, де дозволили евтаназію.

    діти медицина Нідерланди смерть рак уряд евтаназія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies