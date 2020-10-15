Нідерланди планують легалізувати евтаназію для дітей до 12 років



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У Нідерландах на сьогодні дитяча евтаназія дозволена тільки для неповнолітніх віком від 12 років і новонароджених за згодою їх батьків

Нідерланди легалізували евтаназію в 2002 році

Уряд Нідерландів планує легалізувати евтаназію для невиліковно хворих дітей до 12 років.

Про це повідомляє National Review з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Гуго де Йонга.

Міністр анонсував розробку правил для цієї практики, які будуть впроваджені в наступні кілька місяців.

У Нідерландах на сьогодні дитяча евтаназія дозволена тільки для неповнолітніх віком від 12 років і новонароджених за згодою їх батьків. У віці від 12 до 16 років дітям потрібна згода батьків.

З 16 років потрібна тільки згода пацієнта. Оскільки поки немає ніяких юридичних положень, що стосуються дітей віком від 1 до 12 років, педіатри закликають це змінити.

Зміна правил буде застосовуватися тільки до невеликої групи з п'яти-десяти дітей на рік, для яких паліативної допомоги недостатньо, щоб полегшити страждання. Найчастіше у цій групі діти страждають через рак або порушення обміну речовин.

Це питання викликало чимало дискусій. До прикладу, християнські партії заперечують дитячу евтаназію і називають цю практику надання допомоги у самогубстві.

Як відомо, Нідерланди і Бельгія стали першими країнами в світі, які легалізували евтаназію в 2002 році. Пацієнти повинні відповідати суворим критеріям, перш ніж може бути проведена процедура.

Кандидати на евтаназію повинні відчувати «нестерпні і нескінченні страждання», а також вони повинні просити померти «щиро і переконливо». Процедуру схвалюють щонайменше двоє лікарів.

До слова, Німеччина стала п’ятою країною Європи, де дозволили евтаназію.