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    Ще одна компанія відцуралася від участі у «Північному потоці-2»

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    Bilfinger SE стала черговою компанією, що вийшла з проєкту - Ще одна компанія відцуралася від участі у «Північному потоці-2»
    Bilfinger SE стала черговою компанією, що вийшла з проєкту
    Фото з відкритих джерел

    Росія втрачає партнерів у проєкті з будівництва газогону

    Німецький концерн Bilfinger SE відмовився від участі в проєкті «Північний потік-2», про це пише газета Bild. За інформацією видання, причина такого рішення - побоювання нових американських санкцій.

    Концерн уклав низку контрактів з оператором проєкту Nord Stream 2 AG, наприклад, на розробку, поставку та введення в експлуатацію систем технологічного управління і безпеки для роботи трубопроводу. Обсяг замовлення - 15 мільйонів євро.

    Bilfinger SE стала черговою компанією, що вийшла з проєкту. У листопаді минулого року норвезька компанія-сертифікатор Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) відмовилася співпрацювати зі споруджуваним російським експортним газопроводом. На такий крок компанія пішла , коли США розширити санкції.

    Датська інжинірингова компанія Ramboll теж вийшла з проєкту.

    Російський монополіст «Газпром» 19 січня вперше заговорив про ймовірний провал «Північного потоку-2». У компанії припустили, що проєкт може бути призупинений або взагалі згорнутий.

    Напередодні у міністерстві економіки та енергетики Німеччини вказали, що 19 січня США накладуть санкції на російське судно, яка бере участь в добудові «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

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    Теги: Росія газ Німеччина Газпром санкції будівництво Bild Північний потік-2
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