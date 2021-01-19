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    Думки вголос

    Росія визнала, що з «Північним потоком-2» виникли серйозні проблеми

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Росія визнала, що з «Північним потоком-2» виникли серйозні проблеми

    Росія сама почала використовувати газ, як кийок в переговорах з іншими країнами

    Мовою оригіналу

    Горе «Газпрома». Российский газовый монополист прекратил надувать щеки, изображать безмятежность с мокрыми штанами и вынужден был признать, что с «Северным потоком-2» возникли серьезные проблемы. Более того, его строительство может быть приостановлено и даже возможна полная остановка проекта. Как указывается в меморандуме компании, это «возможно в случае резкой смены политической ситуации в европейских странах». Мы к политической причине вернемся чуть позже, я просто напомню две новости за последние сутки, которые ударили по любимому детищу Кремля и Бундестага – злополучному газопроводу.

    Первая: Немецкие экологические организации Naturschutzbund Deutschland и Deutsche Umwelthilfe добились от властей временной приостановки строительства газопровода «Северный поток»-2 в территориальных водах Германии. Вторая: Правительство США сегодня вводит санкции против российского трубоукладочного судна «Фортуна», которое ведет работы над завершением строительства газопровода «Северный поток-2», а также в отношении российской компании KVT-RUS, которой принадлежит этот корабль. Проект ставит под «угрозу жизненно важные интересы национальной безопасности» европейских партнеров и Соединенных Штатов, отметили в американской дипмиссии. Правительство США надеется, «что Германия пересмотрит свою позицию» в отношении российского газопровода.

    Увы, пока ФРГ позицию не пересматривает. На этом фоне особо циничным выглядит заявление Ангелы Меркель о том, что арест Навального (против которого протестует Германия, США и Евросоюз) также «не влияет на позицию Германии по строительству Северного потока-2». Циники по этому поводу говорят, что даже если Путин построит на территории РФ концлагеря с крематориями, публично расстреляет перед посольством ФРГ сто тысяч гражданских – это приведет к выражениям глубокой озабоченности, но «не повлияет на позицию Германии по Северному потоку-2». Деньги в приоритете, про какие европейские ценности вы рассказываете?

    Тем не менее американцы, ряд европейских государств и экологи активно мешают завершению российско-немецкого проекта вопреки титаническим усилиям Кремля и полному содействию Берлина. Вот «Газпром» и вынужден признать, что проект могут остановить. По политическим причинам, ага. И это правда – причины действительно есть и политические. Но не вся правда. Вся правда в том, что эти политические причины создала сама Россия. Используя газ в качестве дубинки в переговорах с другими странами. Нарушив все нормы и соглашения, развязав войну против Украины и Грузии. Убивая людей химическим оружием в Европе и собственной стране.

    Конечно, в Вашингтоне, Киев, Тбилиси, Варшаве и целом ряде других столиц Москву воспринимают, как бешенную собачку или обезьяну с гранатой. И не хотят усиления позиций этого дикаря в любом направлении. Будь то доступ к новым технологиям или расширение контроля над газовым рынком Евросоюза. Все вполне логично. Мыть руки перед едой. Не есть ядовитые грибы и ягоды. Не позволять России усиливать свое влияние. Ничего личного – просто гигиена ради здоровья и безопасности...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Росія США газ Німеччина санкції Північний потік-2
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