Ще одна країна ввела надзвичайний стан через спалах коронавірусу



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Міністр охорони здоров'я Роман Примула

Обмеження почнуть діяти з понеділка

Уряд Чехії ухвалив повернення режиму надзвичайного стану на тлі погіршення ситуації з коронавірусом. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Надзвичайний стан буде введено з 5 жовтня. Спочатку планується, що серед обмежень буде закриття шкіл на два тижні в регіонах з високим рівнем захворюваності коронавірусом. Також він дозволить залучити студентів медичних ВНЗ до боротьби з вірусом, оскільки багато медичних працівників знаходяться на карантині.

На пресконференції міністр охорони здоров'я Роман Примула зазначив, що нові обмеження не будуть пов'язані з закриттям різного бізнесу, а будуть лише спрямовані на обмеження життєдіяльності чехів у вільний час.

В уряді впевнені, що без повернення надзвичайного стану існує ризик колапсу медичної системи через стрімке зростання кількості хворих Covid-19 у лікарнях.

«Ця ситуація не про кількість нових випадків, а про те, скільки пацієнтів потребують госпіталізації», – зазначив Примула.

Зараз в Чехії з коронавірусом госпіталізовані 976 осіб, 173 з них у відділеннях інтенсивної терапії, 111 – на апаратах вентиляції легенів.

Надзвичайний стан діяв у Чехії навесні, на старті пандемії. Пізніше в країні пом'якшили обмеження на тлі спаду захворюваності.

Нагадаємо, раніше в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей.

Крім того, на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно епідеміологічної ситуації.

Також знову Польща та уряд Нідерландів посилює карантин.