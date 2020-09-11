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    Австрія ввела масковий режим у магазинах і школах

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    В Австрії за останню добу зафіксували 580 нових заражень коронавірусом, двоє інфікованих померли - Австрія ввела масковий режим у магазинах і школах
    В Австрії за останню добу зафіксували 580 нових заражень коронавірусом, двоє інфікованих померли

    Маски також повинні носити офіціанти в кафе і ресторанах

    Через збільшення кількості заражень коронавірусом влада Австрії ввела масковий режим у магазинах і школах. Також були введені нові обмежувальні заходи.

    Про це повідомляє Reuters.

    Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що захисні маски тепер потрібно носити не тільки в громадському транспорті і в магазинах товарів першої необхідності, але і у всіх магазинах, а також в школах, але не у класних приміщеннях. Маски також повинні носити офіціанти в кафе і ресторанах.

    Крім того, водиться заборона на проведення заходів, у тому числі приватних вечірок, з присутністю більше 50 чоловік в приміщенні і більше 100 чоловік на свіжому повітрі. Громадські заходи з виділеними місцями для гостей можна проводити з присутністю до 1,5 тисяч людей в приміщенні і 3 тисяч осіб на свіжому повітрі.

    «Це знову стає серйозним. Цифри за останні тижні продовжують рости... Я знову закликаю вас бути більш пильними», - сказав канцлер.

    Курц додав, що заходи будуть посилюватися у тому випадку, якщо темпи поширення коронавірусу продовжать прискорюватися.

    Відзначимо, в Австрії за останню добу зафіксували 580 нових заражень коронавірусом, двоє інфікованих померли. Всього в країні з початку пандемії виявили понад 31,8 тисяч випадків коронавірусу.

    Між іншим, сьогодні стало відомо, що Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року

    Зазначимо, що останніми тижняму у світі фіксується новий сплеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу. 

    Крім того сьогодні МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

    Австрія Себастьян Курц карантин коронавірус
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