Словаччина знову посилює карантин



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Відповідно до Конституції Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю та здоров'ю людини

Надзвичайний стан вводиться поки на 45 днів

Уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію COVID-19. Воно буде діяти на території країни з 1 жовтня.

Про це повідомляє Aktuality.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що поки надзвичайний стан в країні вводиться на 45 днів. Після цього уряд розгляне його скасування.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчи заявив, що надзвичайний стан дозволить швидше закуповувати нові тести на коронавірус або захисне робоче обладнання, а в лікарнях дозволить переміщати співробітників туди, де вони найбільше потрібні.

Це будуть випадки, коли інфекційні ліжка в лікарнях будуть заповнені. Зокрема, коли необхідно буде надавати ліжка для пацієнтів в інших палатах, і переводити персонал для догляду за хворими.

Відповідно до Конституції Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю та здоров'ю людини. Основні права і свободи можуть бути обмежені під час надзвичайного стану.

Нагадаємо, що Польща знову посилює карантин.

Крім того, що уряд Нідерландів посилює карантин.

Також, в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей.