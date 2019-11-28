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    Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну

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    Актор Микола Іванов - Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну
    Актор Микола Іванов

    У 2018 році актор Микола Іванов в'їжджав на територію ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску

    Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили в Україну ще одного російського актора.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    Зазначається, що громадянин РФ 27 листопада прибув рейсом з Мінська.

    «Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на територію ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску», - говориться у повідомленні.

    Російський актор прибув до України з метою участі у кастингу одного з серіалів.

    Співробітники Держприкордонслужби відмовили громадянину РФ у перетині кордону. Також росіянину заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки.

    Як повідомляє УНІАН з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про 39-річного актора Миколу Іванова.

    Нагадаємо, раніше співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну російського актора Антона Макарського, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму.

    прикордонники Крим Росія Київ Держприкордонслужба актор окупація
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