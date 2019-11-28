Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну



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Актор Микола Іванов

У 2018 році актор Микола Іванов в'їжджав на територію ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили в Україну ще одного російського актора.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що громадянин РФ 27 листопада прибув рейсом з Мінська.

«Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на територію ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску», - говориться у повідомленні.

Російський актор прибув до України з метою участі у кастингу одного з серіалів.

Співробітники Держприкордонслужби відмовили громадянину РФ у перетині кордону. Також росіянину заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про 39-річного актора Миколу Іванова.

Нагадаємо, раніше співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну російського актора Антона Макарського, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму.