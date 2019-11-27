Матір сестер із скандального дуету Anna Maria стала кримським омбудсменом



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Лариса Опанасюк є матір'ю солісток українського дуету Anna Maria

Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова

Колишній віце-прем'єр російського уряду Криму Лариса Опанасюк, яка є матір'ю солісток українського дуету Anna Maria, призначена на посаду кримського омбудсмена. Таке рішення прийняв підконтрольний Кремлю парламент Криму.

«Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці», - сказала Опанасюк, приймаючи присягу.

Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що її повноваження поширюються на анексований Крим, і жителі півострова не потребують власного омбудсмена.

Нагадаємо, сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019»,оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

За даними ЗМІ, батьки співачок − заступник голови Радміну Криму Лариса Опанасюк і відомий у Криму суддя Олександр Опанасюк, який у 2017 році пішов у відставку.

Джерело: Крим.Реалії