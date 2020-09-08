Білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову затримали на кордоні з Україною



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7 вересня Координаційна рада опозиції Білорусії заявили про зникнення Марії Колеснікової

Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова проходили прикордонний контроль близько 4.00 в пункті пропуску «Олександрівка»

Члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова проходили прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні. Марію затримали, повідомляє білоруське інформагентство «Белта», що поширило відео з Іваном Кравцоим, який заявляє, що за кілька хвилин спільно з Антоном та Марією виїде до України.

«Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова в районі 4.00 проходили прикордонний контроль в пункті пропуску «Олександрівка», – розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський, повідомляє TUT.BY.

За словами Бичковського, всі троє пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску Олександрівка.

Як повідомлялося, вчора, 7 вересня, МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.