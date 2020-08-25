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    У світі

    Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО

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    Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО - Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО
    Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО

    Сергій Дилевський не був помічений в транспорті, і його переведення до СІЗО поки не підтверджено

    Члена Координаційної ради Білорусі Ольгу Ковалькова, яку затримали в понеділок, перевели з РУВС до ізолятора тимчасового утримання.

    Про це повідомляється на сторінці Ковалькової у Facebook.

    «Ольгу Ковалькову з Партизанського РУВС перевели на Окрестіна», – йдеться в дописі.

    Також повідомляється, що інший затриманий член Координаційної ради – Сергій Дилевський – не був помічений в транспорті, і його переведення до СІЗО поки не підтверджено.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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