Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО



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Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО

Сергій Дилевський не був помічений в транспорті, і його переведення до СІЗО поки не підтверджено

Члена Координаційної ради Білорусі Ольгу Ковалькова, яку затримали в понеділок, перевели з РУВС до ізолятора тимчасового утримання.

Про це повідомляється на сторінці Ковалькової у Facebook.

«Ольгу Ковалькову з Партизанського РУВС перевели на Окрестіна», – йдеться в дописі.

Також повідомляється, що інший затриманий член Координаційної ради – Сергій Дилевський – не був помічений в транспорті, і його переведення до СІЗО поки не підтверджено.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.