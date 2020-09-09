Білоруську опозиціонерку Колесникову посадили до мінського СІЗО
Про арешт Колесникової повідомив її батько
Член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова наразі перебуває у СІЗО №1 на вул. Володарського в Мінську. Про це TUT.by повідомив батько Марії Олександр Колесников.
«Керівник слідчої групи головного слідчого управління Слідкому Василюк зателефонував мені і повідомив, що її (Марію - ред.) арештували. Запропонував привезти передачу», – сказав Колесников.
Зазначається, що з семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або примусово вивезені за кордон, на свободі тільки нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.
Раніше стало відомо, що білоруські силовики проводять обшук у квартирі члена президії Координаційної ради Колесникової, яку вчора, 8 вересня, намагалися видворити в Україну.
Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили з країни.
Білоруське інформагентство «Белта» заявило, що Колеснікову затримали на кордоні.
Пізніше українські прикордонники підтвердили прибуття до нашої країни білоруських опозиціонерів, крім Колесникової.
Нагадаємо, 8 вересня двох білоруських опозиціонерів видворили з території Білорусі до України.
До слова, у Білорусі вранці в середу, 9 вересня, затримали члена президії Координаційної ради Максима Знака.