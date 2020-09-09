Білоруську опозиціонерку Колесникову посадили до мінського СІЗО



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Керівник слідчої групи повідомив, що Колесникову заарештували і запропонував привезти передачу - батько опозиціонерки

Про арешт Колесникової повідомив її батько

Член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова наразі перебуває у СІЗО №1 на вул. Володарського в Мінську. Про це TUT.by повідомив батько Марії Олександр Колесников.

«Керівник слідчої групи головного слідчого управління Слідкому Василюк зателефонував мені і повідомив, що її (Марію - ред.) арештували. Запропонував привезти передачу», – сказав Колесников.

Зазначається, що з семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або примусово вивезені за кордон, на свободі тільки нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Раніше стало відомо, що білоруські силовики проводять обшук у квартирі члена президії Координаційної ради Колесникової, яку вчора, 8 вересня, намагалися видворити в Україну.

Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили з країни.

Білоруське інформагентство «Белта» заявило, що Колеснікову затримали на кордоні.

Пізніше українські прикордонники підтвердили прибуття до нашої країни білоруських опозиціонерів, крім Колесникової.

Нагадаємо, 8 вересня двох білоруських опозиціонерів видворили з території Білорусі до України.

До слова, у Білорусі вранці в середу, 9 вересня, затримали члена президії Координаційної ради Максима Знака.

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