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    У світі

    Білоруську опозиціонерку Колесникову посадили до мінського СІЗО

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    Керівник слідчої групи повідомив, що Колесникову заарештували і запропонував привезти передачу - батько опозиціонерки - Білоруську опозиціонерку Колесникову посадили до мінського СІЗО
    Керівник слідчої групи повідомив, що Колесникову заарештували і запропонував привезти передачу - батько опозиціонерки

    Про арешт Колесникової повідомив її батько

    Член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова наразі перебуває у СІЗО №1 на вул. Володарського в Мінську. Про це TUT.by повідомив батько Марії Олександр Колесников.

    «Керівник слідчої групи головного слідчого управління Слідкому Василюк зателефонував мені і повідомив, що її (Марію - ред.) арештували. Запропонував привезти передачу», – сказав Колесников.

    Зазначається, що з семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або примусово вивезені за кордон, на свободі тільки нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

    Раніше стало відомо, що білоруські силовики проводять обшук у квартирі члена президії Координаційної ради Колесникової, яку вчора, 8 вересня, намагалися видворити в Україну.

    Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили з країни.

    Білоруське інформагентство «Белта» заявило, що Колеснікову затримали на кордоні.

    Пізніше  українські прикордонники підтвердили прибуття до нашої країни білоруських опозиціонерів, крім Колесникової.

    Нагадаємо, 8 вересня двох білоруських опозиціонерів видворили з території Білорусі до України.

    До слова, у Білорусі вранці в середу, 9 вересня, затримали члена президії Координаційної ради Максима Знака.

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