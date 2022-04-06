Ще три українські суди зупинили роботу через війну

Два суди на Харківщині та один – у Запорізькій області

Великобілозерський районний суд Запорізької області, Близнюківський районний суд і Лозівський міськрайонний суд Харківської області не можуть здійснювати правосуддя в умовах воєнного стану. Про це сказано у розпорядженні голови Верховного суду Всеволода Князєва від 6 квітня, яке доступне на ІТ-платформі LIGA360.

Відтепер справи, підсудні Великобілозерському райсуду, розглядатиме Запорізький районний суд. Справи Близнюківського райсуду і Лозівського міськрайонного суду слухатиме Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпропетровська

Нагадаємо, що ще 13 березня Верховний суд видав рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту або суду. Зокрема, якщо населений пункт, у якому знаходиться суд, є тимчасово окупованим й немає можливості виїзду з нього, суддям і працівникам апарату суду слід очікувати встановлення евакуаційних коридорів. Також вони можуть покинути населений пункт власним транспортом.

Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами, не погоджуватися на пропозиції співпраці, чекати створення евакуаційних коридорів.

Крім цього, мантії і нагрудні знаки суддів за можливості необхідно вивезти до суду, якому визначено підсудність.