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    Ще три українські суди зупинили роботу через війну

    Ще три українські суди зупинили роботу через війну
    фото з відкритих джерел

    Два суди на Харківщині та один – у Запорізькій області

    Великобілозерський районний суд Запорізької області, Близнюківський районний суд і Лозівський міськрайонний суд Харківської області не можуть здійснювати правосуддя в умовах воєнного стану. Про це сказано у розпорядженні голови Верховного суду Всеволода Князєва від 6 квітня, яке доступне на ІТ-платформі LIGA360.

    Відтепер справи, підсудні Великобілозерському райсуду, розглядатиме Запорізький районний суд. Справи Близнюківського райсуду і Лозівського міськрайонного суду слухатиме Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпропетровська

    Нагадаємо, що ще 13 березня Верховний суд видав рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту або суду. Зокрема, якщо населений пункт, у якому знаходиться суд, є тимчасово окупованим й немає можливості виїзду з нього, суддям і працівникам апарату суду слід очікувати встановлення евакуаційних коридорів. Також вони можуть покинути населений пункт власним транспортом.

    Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами, не погоджуватися на пропозиції співпраці, чекати створення евакуаційних коридорів.

    Крім цього, мантії і нагрудні знаки суддів за можливості необхідно вивезти до суду, якому визначено підсудність.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ще три українські суди зупинили роботу через війну