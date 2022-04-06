Десантники знищили підрозділ радіоелектронної боротьби РФ
Воїни 81 Окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ліквідували ворога
Українські десантники знищили підрозділ радіоелектронної боротьби РФ та їхню охорону зі спецназу. Українські військові знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку у Тереграм.
«Воїни 81 Окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ РЕБ (радіоелектронної боротьби) російських збройних сил. Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного управління генерального штабу ЗС РФ», – повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як раніше повідомлялося, українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю. Також десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі