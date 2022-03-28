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    Війна зупинила роботу низки судів в Україні: мапа

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    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Війна зупинила роботу низки судів в Україні: мапа
    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Найбільше судів не функціонує в Чернігівській області

    У зв’язку з війною не здійснюється правосуддя у 122 судах в різних областях України. Такі дані станом на 25 березня повідомляє Верховний суд.

    Йдеться про районні і міські суди, а також господарські й адміністративні. Найбільше – 26 судів – не функціонує в Чернігівській області. У Херсонській – 22 суди, в Харківській – 21, в Луганській – 16, в Запорізькій – 14, у Донецькій – 10, в Київській – 4, в Сумській – 4, в Житомирській – 3, в Миколаївській – 2.

    Скріншот з Facebook Верховного суду

    Скріншот з Facebook Верховного суду

    Наразі територіальну підсудність цих судів і їх справи передано судам сусідніх областей.

    Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Війна зупинила роботу низки судів в Україні: мапа