Російські окупанти створили ще один фільтраційний табір під Маріуполем

Всі, хто виїздить із Маріуполя до Бердянська, мають пройти фільтрацію жорстку і тривалу

До фільтраційного табору потрапила остання діюча у Маріуполі лікарня №4 з усім персоналом та хворими

Російські терористичні війська нарощують геноцид українського народу в Маріуполі. Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, з’явився ще один фільтраційний табір у Мангуші і відтепер всі, хто виїздить до Бердянська, мають пройти фільтрацію жорстку і тривалу.

«Окупанти проводять «зачистку» - намагаються виявити всіх «нацистів», до яких відносять усіх незгодних з їхнім режимом та окупацією», - повідомила Денісова.

На постійній основі проводиться депортація українців до РФ. За інформацією свідків, до фільтраційного табору потрапила остання діюча у місті Маріуполь лікарня №4 з усім персоналом та хворими.

Крім того, є свідчення містян про завезення до Маріуполя мобільних крематоріїв та техніки для розбору завалів.

«Жителі, які є прихильниками окупації, та терористи псевдодержавного утворення «ДНР» збирають тіла загиблих, закатованих та вбитих ними по місту для подальшого знищення у мобільних крематоріях або просто у вогнищах», - інформує Денісова.

А на сайті окупаційної влади було виявлено розпорядження так званого голови «ДНР» Дениса Пушиліна до «генеральної прокуратури» надати пропозиції щодо нормативного правового регулюванню денацифікації України. «Дане розпорядження спрямоване на створення додаткових підстав для притягнення до відповідальності наших громадян на тимчасово окупованих територіях за проукраїнську позицію та «узаконення» фільтраційних таборів у Докучаєвську та Мангуші», - вказала Денісова.

«Такі дії РФ та її маріонеточного псевдодержавного утворення «ДНР» підпадають під визначення злочину «геноцид», відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду», - зазначила омбудсмен.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

Нагадаємо, рашисти готують провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну – СБУ.

Раніше Маріупольська міська рада повідомила, що рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях.

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