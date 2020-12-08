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    Google представив топ пісень, які користувачі шукали за допомогою наспівування

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    <p>У Google є функція &laquo;наспівай мелодію &ndash; знайди пісню&raquo;</p> - Google представив топ пісень, які користувачі шукали за допомогою наспівування

    У Google є функція «наспівай мелодію – знайди пісню»

    Користувачі мережі можуть наспівати або насвистати уривок пісні, і додаток автоматично представить декілька варіантів пісень

    Представлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.

    Про це пише Billboard.

    Загалом сайт опублікував перелік зі 100 таких пісень. Ось як виглядають найкращі п’ять композицій з нього:

    Lil Nas – Old Town Road;

    Rick Astley – Never Gonna Give You Up;

    Tonce and I – Dance Monkey;

    Gabby Barret – I Hope;

    Imgaine Dragons – Beliver.

    Користувачам, які хочуть знайти пісню, назву якої вони не знають або забули, достатньо відкрити додаток і запитати у Google «Що це за пісня?». Саме рейтинг такий пісень представлений у списку.

    Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і додаток автоматично представить декілька варіантів пісень.

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    Теги: Google музика рейтинг
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