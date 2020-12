Google представив топ пісень, які користувачі шукали за допомогою наспівування

Користувачі мережі можуть наспівати або насвистати уривок пісні, і додаток автоматично представить декілька варіантів пісень

Представлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.

Про це пише Billboard.

Загалом сайт опублікував перелік зі 100 таких пісень. Ось як виглядають найкращі п’ять композицій з нього:

Lil Nas – Old Town Road;

Rick Astley – Never Gonna Give You Up;

Tonce and I – Dance Monkey;

Gabby Barret – I Hope;

Imgaine Dragons – Beliver.

Користувачам, які хочуть знайти пісню, назву якої вони не знають або забули, достатньо відкрити додаток і запитати у Google «Що це за пісня?». Саме рейтинг такий пісень представлений у списку.

Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і додаток автоматично представить декілька варіантів пісень.