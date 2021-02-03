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    Що сталось на Запорізькій ТЕС? Чітка хронологія від заступника міністра енергетики

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    На Запорізькій тепловій електростанції відключилися три блоки - Що сталось на Запорізькій ТЕС? Чітка хронологія від заступника міністра енергетики
    На Запорізькій тепловій електростанції відключилися три блоки

    Причина короткого замикання та робота електричних захистів буде встановлена після роботи комісії з розслідування

    Заступник міністра енергетики України Юрій Бойко оприлюднив чітку хронологію подій на Запорізькій ТЕС, де сьогодні ввечері сталася аварія.

    03.02 о 19:26 на Запорізькій тепловій електростанції відключилися блоки 2,3,4 (сумарною потужністю 725 МВт) дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі», – написав у Facebook заступник міністра.

    За його словами, причина короткого замикання та робота електричних захистів буде встановлена після роботи комісії з розслідування.

    При цьому були знеструмлені споживачі Запоріжжяобленерго з сумарним навантаженням 24 МВт (побут).

    О 20:30 усіх споживачів було заживлено до електромережі.

    21:20. Включенням автотрансформатора №1 підвищена надійність живлення споживачів Запоріжжяобленерго та власних потреб блоків 2, 3, 4 Запорізької теплової електростанції.

    21:26. На Запорізькій тепловій електростанції розпочали пускові операції щодо включення блоків Запорізької теплової електростанції в мережу.

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    Раніше повідомлялося, що в Енергодарі Запорізької області на тепловій електростанції сталася серйозна аварія, внаслідок якої місто і ще кілька населених пунктів залишилися без світла.

    У компанії ДТЕК, до складу якої входить Запорізька ТЕС, заявили, що теплова електростанція повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго.

    Теги: ТЕС енергетика Міненерго аварія розслідування Запорізька область
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