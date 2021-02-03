  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стала відома попередня причина аварії на Запорізькій ТЕС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок аварії кілька населених пунктів залишилися без світла - Стала відома попередня причина аварії на Запорізькій ТЕС
    Внаслідок аварії кілька населених пунктів залишилися без світла

    Через замикання на підстанції спрацював захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії

    У середу ввечері, 3 лютого, Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго.

    Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, до складу якої входить Запорізька ТЕС.

    «Через замикання на підстанції спрацював захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі було задіяно три енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Енергетики планують почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин», – заявили у ДТЕК.

    Зазначається, що зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але в даний момент енергопостачання міста відновлено.

    «Для збалансування роботи енергосистеми України ДТЕК працює у повному складі обладнання. Компанія синхронізує свої дії з НЕК Укренерго», – запевнили у пресслужбі.

    Раніше повідомлялося, що в Енергодарі Запорізької області на тепловій електростанції сталася серйозна аварія, внаслідок якої місто і ще кілька населених пунктів залишилися без світла.

    Теги: ТЕС енергетика електроенергія аварія ДТЕК Запорізька область місто Укренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies