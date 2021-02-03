Черговий обвал стіни будинку в Одесі: постраждала пам'ятка архітенктури

Обидві родини написали відмову від виселення

В Одесі на вулиці Ніжинській, 40 в аварійній будівлі обвалилася стіна.

Рясні снігопади прискорили процес руйнування будівлі, повідомляє мерія Одеси.

Будинок є пам'яткою архітектури.

Віце-мер Одеси Дмитро Жеман заявив, що всі мешканці будинку написали відмову від відселення. У лютому 2018 року в будівлі вже відбувалося обвалення. За словами віце-мера, тоді мешканців попередили про можливість нового обвалу. Їм запропонували альтернативне житло, однак обидві родини написали відмову від виселення. Після нового обвалення дві сім'ї вирішили, що не хочуть виїжджати із свого житла.

Фахівці кажуть, що будівля можна врятувати. Для цього потрібно посилити стіни, зробити водовідведення від фундаменту і відремонтувати покрівлю.

Нагадаємо, в центрі Одеси в житловому будинку обвалились сходи. Руйнування відбулось у Приморському районі міста на вулиці Польський узвіз. Жителі другого поверху виявились заблокованими у своїх квартирах. Працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 особи з квартир на другому поверсі.