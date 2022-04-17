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    Щоденник окупанта. На Київщині російський командир описував допити українців

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    Останній допис російського &laquo;слідчого&raquo; у щоденнику датований 19 березня - Щоденник окупанта. На Київщині російський командир описував допити українців
    Останній допис російського «слідчого» у щоденнику датований 19 березня
    фото: Схеми

    Офіцер російської армії аналізує воєнну стратегію РФ, чому вони приїхали в Україну та розповідає, як проводив допити українців

    Село Катюжанка у Київській області близько місяця було окуповане російськими загарбниками. У будівлі тамтешньої школи окупанти влаштували командний пункт і туди навіть прилітав командувач військами Східного округу вручати бойові нагороди «військовослужбовцям, які відзначилися під час проведення спеціальної військової операції» на «найбільш важливому напрямку – Київському».

    Як пишуть «Схеми», після звільнення Катюжанки у школі окрім окопів та кинутої техніки почали знаходити літературу про «Велику вітчизняну війну», портрети Леніна і навіть щоденники солдатів. У військових було достатньо часу, щоб писати «мемуари». В одному із них офіцер російської армії аналізує воєнну стратегію РФ, чому вони приїхали в Україну та розповідає, як проводив допити українців.

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    Щоденник окупанта. На Київщині російський командир описував допити українців
    Щоденник окупанта. На Київщині російський командир описував допити українців
    Щоденник окупанта. На Київщині російський командир описував допити українців

    «Наш вчитель, моя дружина знайшла щоденник в одному з кабінетів, який вів, швидше за все, один із офіцерів. І, при тому, швидше за все – правник або представник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Там це по контексту можна зрозуміти», – розповів журналістам директор школи Микола Микитчик.

    Ідентифікувати автора «мемуарів» поки не вдалось: військовий лише раз на сторінках щоденника називає своє ім’я – Костянтин. Він пише, що 24 лютого разом з армійцями перетнув кордон України, а вже 28 лютого – прибув у Катюжанку. Активніше писати він почав з 13 березня.

    «Їхали на навчання, а потрапили на війну... а чи війна…» – таким є заголовок щоденника.

    Військовий описує, що його підрозділ виїхав з російського міста Смоленськ через Білорусь на територію України.

    «Сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію. Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це», - пише буцімто безневинні речі військовий.

    Він навіть критикує командування, бо «ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що «Справа наша вірна, перемога буде за нами».

    «Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий «нюрнберг», я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!», - висловлює він доволі раціональну думку.

    Зокрема зазначає, що війська не злагоджені, а командування говорить про уявний успіх.

    «Трьохсоті та двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70, якщо він помре розпочавши війну, буде «щось», - пише російський армієць.

    Іншим разом висловлює побоювання в поразці: «У повітрі витають чутки про контрнаступ укр. Нібито країни допомагають особовим складом та технікою. Але це лише чутки». Щоправда після цього ж хвалиться, що російські війська виявили «сховище техніки».

    А вже через два дні він описує, як проводив допит «нацистів»: «Спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти. Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами».

    Згодом він також напише: «В черговий раз довелося допитувати священника, не можу сказати, що був м'яким, аж ніяк – суворість та професіоналізм мною були виявлені із суто самовіддачею, що викликало захоплення спеців з ФСБ. Допити відбуваються успішно, інформативно, обіцяють надати для допиту протестантського пастора. Якщо йому є що приховувати, я з'ясую це, як би він не хитрував, на таких товаришах я, як то кажуть, собаку з'їв!»

    Щоправда згодом військовий поскаржився у щоденнику, що його не беруть «на завдання»: «Обіцяли взяти на бойове завдання, довго я оббивав пороги, щоб домогтися дозволу – у відповідь переконують, що це небезпечно, а мою голову треба берегти, у кожного своя війна, і не завжди вона на полі, у перестрілці, що моя роль не менш важлива, що мною вже багато зроблено для перемоги російської зброї».

    За словами військових, допити у Катюжанці проводив військовий із позивним «Нємєц». Напис із таким підписом зафіксували на дверях одного зі шкільних кабінетів.

    У своєму щоденнику він уже обмірковував перспективи кар’єри у розвідці, і навіть фантазує над тим, як у майбутньому стане суддею.

    «Колеги вище рангом, які служать у сфері безпеки, віщують мені успішне майбутнє співробітника контррозвідки та обіцяють допомогу в підготовці та перебування в академії».

    Останній допис російського «слідчого» у щоденнику датований 19 березня.

    Теги: росія окупанти ФСБ війна Київщина допит Україна село окупація #stoprussia
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    Щоденник окупанта. На Київщині російський командир описував допити українців