Рашисти обстріляли Бровари: мер попередив про перебої з водою

У Броварах можливі перебої з водопостачанням

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих

Російські окупанти обстріляли ракетами місто Бровари під Києвом, повідомив міський голова Ігор Сапожко. Він попередив про перебої з водопостачанням.

«Дорога Броварська громадо, сьогодні з самого ранку були потрапляння в низку інфраструктурних об’єктів нашої громади. Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з водопостачанням, каналізуванням. Всі служби працюють в посиленому режимі», – заявив Ігор Сапожко.

Пізніше він повідомив, що у результаті обстрілу виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема залишилась без світла частина будинків на таких вулицях:

Броварської Сотні;

Володимира Великого;

Гагаріна;

Героїв Небесної Сотні;

Київській;

Короленка;

Марії Лагунової;

бульв. Незалежності;

Олімпійській;

Поповича;

Сергія Москаленка;

Симона Петлюри;

Симоненка;

Шевченка.

«Наразі у Броварах задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожої атаки. Ситуація поступово налагоджується, робимо аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію по водопостачанню та водовідведенню, що теж потребує певного часу. У місті працюють всі бювети», – додав Сапожко.

Він повідомив, що за попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Мер Броварів нагадав, що війна, розв’язана Росією, продовжується. Сапожко додав, що не потрібно «знімати відосики, звертатись до людей, знімати себе на фоні певних речей».

Нагадаємо, що у Києві та області змінюється час комендантської години.