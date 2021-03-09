Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну російську церкву – Епіфаній

Епіфаній: «Сучасні «пани й кати» досі прагнуть нас лишити рабами, ще дужче скувати»

Тараса Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну казенну, поневолену імперією російську церкву, називав її «церквою-домовиною». Про це предстоятель ПЦУ блаженнійший митрополит Епіфаній розповів на своїй сторінці у Facebook.

Епіфаній навів такі рядки великого українця: «Не смійтеся, чужі люде!//Церков-домовина//Розвалиться… і з-під неї//Встане Україна.//І розвіє тьму неволі,//Світ правди засвітить,//І помоляться на волі//Невольничі діти!..»

«Сьогодні ми з вами маємо можливість молитися в Україні рідною мовою в своїй рідній, єдиній помісній автокефальній Православній Церкві України. Пам’ять, настанови й духовний заповіт Тараса Шевченка живуть серед нашого побожного народу. Він досі є для нас сучасним, хоча й народився 207 років тому. І я впевнений, що таким же цікавим, актуальним і правдивим він житиме і промовлятиме до українських душ на віки – допоки є наш народ і є та Україна, про яку він закликав молити Бога», – написав Епіфаній.

Митрополит підкреслив, що Тарас Шевченко – справжній геній, вірний син України, багатогранний і часом складний, як саме життя, але він надзвичайно сильна духом людина.

«Варто просто взяти до рук його твори (поезію, прозу, драматургію), листи, щоденник, статті, записки, альбоми малюнків тощо – вони віддзеркалюють зокрема і його християнський світогляд, шанобливе, синівське ставлення до Бога і святинь, засвідчують віру і прагнення справедливості, правди, волі, любові, братерства, єднання», – підкреслив Епіфаній.

За його словами, Тарас Шевченко впродовж усього свого життя вогненним словом боровся проти неправди, кайданів – не лише царських, панських, а насамперед духовних, якими був скований та ув’язнений віками його рідний народ.

Із нагоди 207–ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, Шевченко дає можливості українцям набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди. Вона додала, що про Шевченка в останні роки модно писати, але досі не дуже модно його читати. Тому ми дотепер його не знаємо, як слід.

Зазначимо, що до творів Шевченка зверталося кілька поколінь композиторів – вони стали піснями й романсами, симфонічними поемами, операми й балетами. На твори із Кобзаря звертають увагу сучасні українські композитори і виконавці.