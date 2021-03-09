Зеленський із дружиною вшанували пам’ять Тараса Шевченка (фото)

Традиційно 9 та 10 березня в Україні й у світі проходять шевченківські дні

Традиційно 9 та 10 березня в Україні й у світі проходять шевченківські дні

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 207-ї річниці з дня народження видатного українського поета й художника. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві. «Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні», – сказав очільник держави.

Зеленські поклали квіти Фото: Офіс президента до пам’ятника Кобзареві в Києві

Із нагоди 207–ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, Шевченко дає можливості українцям набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди. Вона додала, що про Шевченка в останні роки модно писати, але досі не дуже модно його читати. Тому ми дотепер його не знаємо, як слід.

Зазначимо, що до творів Шевченка зверталося кілька поколінь композиторів – вони стали піснями й романсами, симфонічними поемами, операми й балетами. На твори із Кобзаря звертають увагу сучасні українські композитори і виконавці.