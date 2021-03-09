Зеленський із дружиною вшанували пам’ять Тараса Шевченка (фото)
Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 207-ї річниці з дня народження видатного українського поета й художника. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.
Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві. «Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні», – сказав очільник держави.
Із нагоди 207–ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку.
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, Шевченко дає можливості українцям набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди. Вона додала, що про Шевченка в останні роки модно писати, але досі не дуже модно його читати. Тому ми дотепер його не знаємо, як слід.
Зазначимо, що до творів Шевченка зверталося кілька поколінь композиторів – вони стали піснями й романсами, симфонічними поемами, операми й балетами. На твори із Кобзаря звертають увагу сучасні українські композитори і виконавці.