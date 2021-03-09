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    В останні роки про Шевченка модно писати, але не дуже модно його читати – Тимошенко

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    Сьогодні, 9 березня, день народження Тараса Шевченка - В останні роки про Шевченка модно писати, але не дуже модно його читати – Тимошенко
    Сьогодні, 9 березня, день народження Тараса Шевченка
    Фото з відкритих джерел

    Нам давно потрібен Шевченко душі, а не Шевченко граніту – Тимошенко

    Українький письменник Тарас Шевченко дає можливості набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди. Про це написала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Тарас Шевченко народився 9-го, а помер 10-го березня. Символізм навіть у цьому. Життя, як один день, як мить, як спалах свічки. Життя коротке й надзвичайно складне, мученицьке й трагічне», – зазначила Тимошенко.

    Вона додала, що про Шевченка в останні роки модно писати, але досі не дуже модно його читати. Тому ми дотепер його не знаємо, як слід.

    «Офіційна «шевченкіана» набудувала «вавилонські вежі» різноманітних пояснень, тлумачень, інтерпретацій. І за ними власне десь згубилася жива людина. А нам давно потрібен Шевченко душі, а не Шевченко граніту», – пояснила вона.

    Лідерка «Батьківщини» наголосила, що Тарас Шевченко жив і творив у ту пору, коли України фактично не існувало, але він мав Україну в серці.

    «Уявіть собі ті часи. Його поезії друкувалися напівпідпільно, мізерними тиражами, книжечки передавалися з острахом. Але! Уся Україна знала Кобзаря! Шевченка вчили напам’ять у кожній хаті, Шевченка переписували від руки, Шевченком ділилися із сусідами й друзями. Шевченка знали абсолютно всі! І в кожній оселі плакали за Катериною, у кожному селі знали «Заповіт», кожній людині були зрозумілі й близькі ці прості, але такі несамовито сильні рими. Україна виживала в Шевченкових поезіях, наскільки повним і бездоганним був збіг пульсу, нервових систем поета та його народу…», – розповіла Тимошенко.

    За її словами, Шевченко поза часом: «Він дає силу. Він дає можливості набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди…».

    Сьогодні день народження Тараса Шевченка – українського поета, художника, мислителя. Із нагоди 207–ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку.

    День народження Шевченка – це привід не лише вшанувати пам'ять великого Кобзаря, але і згадати творчість, яка не втрачає своєї актуальності у наші дні.

    Теги: Юлія Тимошенко Тарас Шевченко письменник
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