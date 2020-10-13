Школи після канікул можуть перейти на дистанційне навчання: оприлюднено рішення уряду



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Осінні канікули триватимуть з 15 по 30 жовтня

Уряд ухвалив зміни до постанови щодо рекомендацій про те, що школи можуть почати навчання дистанційно після закінчення канікул, які триватимуть з 15 до 30 жовтня.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України затвердив під час засідання 13 жовтня.

«Сьогодні, 13 жовтня 2020 року, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, у наступний період можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахування епідеміологічної ситуації. Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти – перейти з 15 жовтня до 15 листопада на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт; осіб, позбавлених батьківського піклування; здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон; іноземних громадян та осіб без громадянства; здобувачів освіти, які поєднують навчання з роботою)», - йдеться у рішенні Кабінету міністрів.

Натомість під час брифінгу після засідання очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться учні початкових класів після канікул.

«Після 30 жовтня для учнів 1 – 4 класів, залежно від епідемічної ситуації та рівня захворюваності на коронавірус, в школах на підставі консультацій з МОЗ можуть запровадити інші форму навчання, окрім дистанційного. Зокрема – змішане або очне навчання»,

– сказав він.

Додамо, що під час брифінгу виступив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він наголосив, що на дистанційному навчанні та самоізоляції наразі перебуває понад 5 тисяч класів.

«Зрозуміло, що ці показники постійно змінюються: деякі класи виходять з самоізоляції, а деякі навпаки – переходять на онлайн-навчання», – додав він.

Натомість кількість закладів освіти, які повністю перебувають на карантині, – 536, але ця цифра теж щодня змінюється.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця року. Карантинні обмеження будуть діяти до 31 грудня.

Також згідно з рішенням Кабміну, цьогоріч осінні канікули розпочнуться 15 жовтня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

До слова, також 13 жовтня країни ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон.