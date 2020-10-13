Осінні канікули розпочнуться 15 жовтня
Урядовці вирішили відправити дітей на канікули вже цього тижня
Кабінет міністрів прийняв рішення щодо введення осінніх канікул в Україні з 15 жовтня. Постанову ініціювало Міністерство освіти та науки.
Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні уряду.
Також сьогодні Кабмін вирішив, що адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року.
Нагадаємо, Міносвіти радить вишам перейти на дистанційне навчання до 15 листопада.
Київська влада надіслала рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули у столичних школах з 21 жовтня.
11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.
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