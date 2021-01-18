Шмигаль оприлюднив свої претензії до керівника «Медзакупівель»

Раніше Жумаділов повідомив, що під час закупівлі за кошти держбюджету 2020 року МОЗ у низці випадків затягувало запуск закупівельного процесу, зокрема, не погоджуючи технічні завдання

Цілий ряд ліків не було закуплено, зокрема кардіологічну групу, групу препаратів для боротьби з ВІЛ/СНІД, – голова уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив керівникові держпідприємства «Медичні закупівлі України» Арсену Жумаділову зауваження щодо закупівель лікарських засобів, які не були придбані коштами держбюджету 2020 року.

«Я кілька днів тому збирав у себе міністра і керівника ДП «Медичні закупівлі». Ми підбивали підсумки роботи минулого року. Зауваження до ДП полягають у тому, що цілий ряд ліків не було закуплено, зокрема кардіологічну групу, групу препаратів для боротьби з ВІЛ/СНІД. Лише завдяки певним заходам міністерства вдалося забезпечити державу цими ліками. Всі ці зауваження я висловив керівнику «Медичних закупівель», попросив його бути саме керівником підприємства, а не політиком», ‒ сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

При цьому Шмигаль відзначив наявність зауважень, аргументів обох сторін.

Як повідомлялося, раніше Жумаділов повідомив, що під час закупівлі за кошти держбюджету 2020 року МОЗ у низці випадків затягувало запуск закупівельного процесу, зокрема, не погоджуючи технічні завдання.

На початку січня в МЗУ заявили, що Україна не змогла законтрактувати вакцини від Covid-19 провідних виробників у 2020 році через те, що Міністерство охорони здоров'я сконцентрувало всі переговори про закупівлю вакцин.

5 січня генеральний директор державного піжприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов звинуватив Міністерство охорони здоров’я у тому, що з 1 січня 2021 року діяльність держпідприємства виявилася заблокованою.

6 січня МОЗ відреагував на заклики «Медзакупівель» у соцмережах розблокувати роботу.

Пізніше міністр Максим Степанов заявив про відсторонення ДП «МЗУ» від закупівлі вакцини проти коронавірусу. За його словами, глава МЗУ публікаціями у Facebook дискредитує Україну перед міжнародною спільнотою, погіршує позиції в переговорах із виробниками вакцин. Крім цього, міністр назвав роботу ДП «МЗУ» у 2020 році неефективною.

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