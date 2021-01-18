Covid-вакцинація власним коштом. Шмигаль повідомив, коли можна буде зробити щеплення

На сьогодні є можливість обирати з трьох вакцин, і, найімовірніше, в перших партіях будуть якраз три різні вакцини, - Шмигаль

Голова уряду запевняє, що Україна веде перемовини з шістьма виробниками вакцини, які на сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що вакцинація від Covid-19 в Україні на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми ведемо перемовини з шістьма виробниками вакцини, які на сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна та легалізована вакцинація», ‒ скаазав Шмигаль.

За його словами, практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

«Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів щодо необхідності постачання перших партій вакцини якнайшвидше. Наразі можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат – Україна матиме вакцину не пізніше лютого», ‒ зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що на сьогодні є можливість обирати з трьох вакцин, і, найімовірніше, в перших партіях будуть якраз три різні вакцини.

Глава уряду наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть схвалені ВООЗ і в інших країнах, тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.

«Як тільки вакцини за пришвидшеною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають змогу завозити ці вакцини в Україну. Далі ‒ це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої перемовини й укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією», ‒ заявив Шмигаль.

Щодо результатів перевірок стосовно можливої підпільній Covid-вакцинації, то прем'єр заявив, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження, тривають відповідні слідчі дії.

Як повідомлялося, 16 січня заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук після наради фракції з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим повідомила, що перший етап вакцинації українців від коронавірусної хвороби може розпочатися орієнтовно в середині лютого 2021 року.

Також нагадаємо, що Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини AstraZeneca.

Президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.