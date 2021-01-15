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    Ляшко про презервативи під час локдауну: покажіть мені супергіганта, який купує їх щодня

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    У деяких супермаркетах заборонили продавати презервативи - Ляшко про презервативи під час локдауну: покажіть мені супергіганта, який купує їх щодня
    У деяких супермаркетах заборонили продавати презервативи
    Фото: facebook.com/leonid.barats

    Ляшко заявив, що презервативи краще купувати в аптеках, проте супермаркетам не забороняли продаж засобів контрацепції

    Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що заборони на продаж презервативів під час посиленого карантину в січні немає.

    Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

    За словами Ляшка, зараз засоби контрацепції можна придбати в аптеках.

    «Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи», – заявив він.

    Відповідаючи на питання, чому не можна продавати презервативи на касі в супермаркеті, головний санлікар пояснив: «Насправді презервативи належать як до засобів особистої гігієни, так і до виробів медичного призначення, під час карантину їх спокійно можна продавати в тому числі і на касі в супермаркетах. Заборони не існує».

    Він допустив, що деякі супермаркети «перестаралися» в спробах виконати вимоги карантину.

    Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до «помаранчевого» рівня карантину.

    Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 25 січня локдаун не скасують. певні обмеження чекають українців й надалі.

    До слова, що з 14 січня підприємців починають штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

     Читайте також: 
    Теги: бізнес лікар карантин Денис Шмигаль Віктор Ляшко
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