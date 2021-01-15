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    «Скажу таку таємну річ». Ляшко розповів, хто просив заборонити продаж шкарпеток в супермаркетах

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    Є бізнес, який продає виключно посуд, одяг або іграшки і вони втрачають під час карантину, - урядовець - «Скажу таку таємну річ». Ляшко розповів, хто просив заборонити продаж шкарпеток в супермаркетах
    Є бізнес, який продає виключно посуд, одяг або іграшки і вони втрачають під час карантину, - урядовець
    Фото з відкритих джерел

    Ми ж не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається, ─ пояснив Ляшко

    Обмеження продажу товарів не першої необхідності в супермаркетах на час локдауна є проханням бізнесу. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Я зараз скажу таку таємну річ: ці обмеження ─ прохання бізнесу», ─ розповів Ляшко.

    За його словами, ця заборона відповідає інтересам бізнесу, який спеціалізується на торгівлі такими товарами.

    «Перед введенням локдауна уряд провів багато зустрічей з представниками бізнесу. Є бізнес, який продає виключно посуд, одяг або іграшки і вони втрачають під час карантину, тому що вони закриті, а поруч супермаркети продовжують працювати і продають посуд, одяг та іграшки. Ми ж не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається», ─ пояснив Ляшко.

    Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до «помаранчевого» рівня карантину.

    Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 25 січня локдаун не скасують. певні обмеження чекають українців й надалі.

    До слова, що з 14 січня підприємців починають штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

     Читайте також: 
    Теги: бізнес лікар Максим Степанов карантин уряд Денис Шмигаль вірус Віктор Ляшко
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