«Скажу таку таємну річ». Ляшко розповів, хто просив заборонити продаж шкарпеток в супермаркетах

Є бізнес, який продає виключно посуд, одяг або іграшки і вони втрачають під час карантину, - урядовець

Ми ж не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається, ─ пояснив Ляшко

Обмеження продажу товарів не першої необхідності в супермаркетах на час локдауна є проханням бізнесу. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Я зараз скажу таку таємну річ: ці обмеження ─ прохання бізнесу», ─ розповів Ляшко.

За його словами, ця заборона відповідає інтересам бізнесу, який спеціалізується на торгівлі такими товарами.

«Перед введенням локдауна уряд провів багато зустрічей з представниками бізнесу. Є бізнес, який продає виключно посуд, одяг або іграшки і вони втрачають під час карантину, тому що вони закриті, а поруч супермаркети продовжують працювати і продають посуд, одяг та іграшки. Ми ж не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається», ─ пояснив Ляшко.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до «помаранчевого» рівня карантину.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 25 січня локдаун не скасують. певні обмеження чекають українців й надалі.

До слова, що з 14 січня підприємців починають штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.