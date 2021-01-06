МОЗ відреагував на заклики «Медзакупівель» у соцмережах розблокувати роботу

Степанов стверджує, що ДП «Медзакупівлі» продовжують свою роботу, попри їхні заяви про зупинку, які є фейком

Дописи гендиректора ДП Арсена Жумаділова у соцмережах стосовно процесу закупівель дискредитують країну, – міністр

Міністерство охорони здоров’я знайде заміну державному підприємству «Медичні закупівлі» для закупівлі вакцин від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу.

За його словами, дописи гендиректора ДП Арсена Жумаділова у соцмережах стосовно процесу закупівель дискредитують країну.

«Останні дні в мережі шириться кілька нових зрад, які не тільки вводять в оману вас, а ще і підривають репутацію України на міжнародній арені. Мова йде про дописи в соціальних мережах директора ДП «Медзакупівлі» Арсена Жумаділова. ... Хочу підкреслити, що своїми дописами та висловлюваннями автор дискредитує нашу державу перед міжнародною спільнотою. Це перше. По-друге, цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовинах, і це не жарти. Саме тому така реакція. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України», ─ сказав Степанов.

Міністр наголосив, що ДП «Медзакупівлі» продовжують свою роботу, попри їхні заяви про зупинку, які є фейком.

«Підприємство працює у штатному режимі», ─ заявив Степанов.

Як повідомлялося 5 січня, генеральний директор державного піжприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов звинуватив Міністерство охорони здоров’я у тому, що з 1 січня 2021 року діяльність держпідприємства виявилася заблокованою.

Напередодні нового року Жумаділов попереджав, що діяльність підприємства може бути заблокована через перевірки МОЗ.

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