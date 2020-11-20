Шмигаль попросив представників церков допомоги у боротьбі з Covid-19

Шмигаль попросив стежити, щоб не було скупчень у храмах під час зимових свят

МОЗ готовий розглянути норму щодо обмеження кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав представників релігійних конфесій об’єднати зусилля в період зимових свят, щоб мінімізувати кількість захворювань на Covid-19. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань», — зазначив прем’єр.

Також представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій обговорили, зокрема, безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів, проблему біженців, питання капеланства, а також надання благодійної допомоги.

«Уряд та Всеукраїнська рада церков показали ефективну взаємодію навесні. Впевнений, що такий підхід буде продовжено і він дасть результат у майбутньому, адже всі ці дії спрямовані на благо суспільства», — наголосив він.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зі свого боку відзначив, що запроваджений карантин «вихідного дня» передбачений для того, щоб зменшити мобільність населення.

«Ці дні зменшення мобільності призведуть до зменшення відсотку інфікування і це змінить темпи приросту коронавірусної хвороби, які дозволять нам інакше змоделювати захід у зимові свята та підхід до стримування поширення хвороби», — сказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ у майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала раніше, щодо обмеження кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.

Нагадаємо, за минулу добу 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Через хворобу померли 229 пацієнтів, а одужали – 7 845 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 598 085 осіб, одужало – 274 324 особи, летальних випадків – 10 598.