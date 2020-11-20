МОЗ оновив список країн «червоної» зони

У «червоній» зоні залишаються такі країни: США, Британія, Франція, Болгарія, Швейцарія, Іспанія, Румунія, Бельгія, Польща, Португалія

Наразі до «червоної» зони ввійшли 44 країни

Міністерство охорони здоров'я 20 листопада оновило перелік країн «червоної» зони. Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ.

Зазначається, що наразі до «червоної» зони входить 44 країни.

У «червоній» зоні залишаються такі країни: США, Британія, Франція, Болгарія, Швейцарія, Іспанія, Румунія, Бельгія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

До «зеленої» зони входять: Німеччина, Молдова, Естонія, Канада, Аргентина, Бразилія, Білорусь, Туреччина, Японії, Норвегія та інші.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС.

Зазначається, що Україна включає до «червоного списку» держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Нагадаємо, всі, хто прибуває до України з «червоної зони» зобов'язані або самоізолюватися на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.

Нагадаємо, що 11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

Як повідомлялося, за минулу добу 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Через хворобу померли 229 пацієнтів, а одужали – 7 845 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 598 085 осіб, одужало – 274 324 особи, летальних випадків – 10 598.