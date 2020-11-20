ЄС може затвердити дві вакцини від коронавірусу вже у грудні

Брюссель вже закупив 200 мільйонів доз вакцини у Pfizer/BioNTech і веде переговори про покупку 80 мільйонів доз вакцини Moderna

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС невдовзі можуть бути схвалені для широкого використання дві вакцини проти коронавірусу, які показують високу ефективність.

Її заява пролунала після багатообіцяючих результатів випробувань двох окремих препаратів - потенційної вакцини американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької BioNTech, а також американської Moderna.

«Якщо все піде без проблем, EMA (Європейське агентство з лікарських засобів) каже нам, що дозвіл на продаж з умовами для BioNTech і Moderna може бути наданий вже в другій половині грудня 2020 року», - сказала фон дер Ляєн на пресконференції після відеоконференції Лідери ЄС.

Глава EMA Емер Кук заявила виданню в середу, що сподівається на затвердження вакцини BioNTech до кінця року.

Після схвалення регулюючим органом ЄС країни можуть почати вакцинацію в невеликих обсягах.

Брюссель вже закупив 200 мільйонів доз вакцини у Pfizer/BioNTech і веде переговори про покупку 80 мільйонів доз вакцини Moderna через механізм закупівель в масштабах всього ЄС. Брюссель каже, що дози будуть розподілені по країнах на основі пропорційного розподілу населення.

Однак фон дер Ляєн підкреслив, що схвалення EMA буде тільки «найпершим кроком», і що спочатку буде доступна тільки «невелика кількість» доз.

«Велика кількість буде тільки пізніше. Про це важливо пам'ятати», - сказала вона.

Разом з тим засновник Microsoft і співголова благодійного фонду Білл Гейтс пообіцяв більше поганих новин про коронавірус у найближчі пів року, поки вакцину не почнуть виробляти і застосовувати масово.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Джерело: Європейська правда