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    ЄС може затвердити дві вакцини від коронавірусу вже у грудні

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    Світ очікує на вакцину від коронавірусу найближчим часом&nbsp; - ЄС може затвердити дві вакцини від коронавірусу вже у грудні
    Світ очікує на вакцину від коронавірусу найближчим часом 

    Брюссель вже закупив 200 мільйонів доз вакцини у Pfizer/BioNTech і веде переговори про покупку 80 мільйонів доз вакцини Moderna

    Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС невдовзі можуть бути схвалені для широкого використання дві вакцини проти коронавірусу, які показують високу ефективність.

    Її заява пролунала після багатообіцяючих результатів випробувань двох окремих препаратів - потенційної вакцини американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької BioNTech, а також американської Moderna.

    «Якщо все піде без проблем, EMA (Європейське агентство з лікарських засобів) каже нам, що дозвіл на продаж з умовами для BioNTech і Moderna може бути наданий вже в другій половині грудня 2020 року», - сказала фон дер Ляєн на пресконференції після відеоконференції Лідери ЄС.

    Глава EMA Емер Кук заявила виданню  в середу, що сподівається на затвердження вакцини BioNTech до кінця року.

    Після схвалення регулюючим органом ЄС країни можуть почати вакцинацію в невеликих обсягах.

    Брюссель вже закупив 200 мільйонів доз вакцини у Pfizer/BioNTech і веде переговори про покупку 80 мільйонів доз вакцини Moderna через механізм закупівель в масштабах всього ЄС. Брюссель каже, що дози будуть розподілені по країнах на основі пропорційного розподілу населення.

    Однак фон дер Ляєн підкреслив, що схвалення EMA буде тільки «найпершим кроком», і що спочатку буде доступна тільки «невелика кількість» доз.

    «Велика кількість буде тільки пізніше. Про це важливо пам'ятати», - сказала вона. 

    Разом з тим засновник Microsoft і співголова благодійного фонду Білл Гейтс пообіцяв більше поганих новин про коронавірус у найближчі пів року, поки вакцину не почнуть виробляти і застосовувати масово. 

    Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році. 

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

     

    Джерело: Європейська правда

    Теги: ЄС вакцинація ліки Урсула фон дер Ляєн ВООЗ коронавірус
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