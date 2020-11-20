ЄС може затвердити дві вакцини від коронавірусу вже у грудні
Брюссель вже закупив 200 мільйонів доз вакцини у Pfizer/BioNTech і веде переговори про покупку 80 мільйонів доз вакцини Moderna
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС невдовзі можуть бути схвалені для широкого використання дві вакцини проти коронавірусу, які показують високу ефективність.
Її заява пролунала після багатообіцяючих результатів випробувань двох окремих препаратів - потенційної вакцини американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької BioNTech, а також американської Moderna.
«Якщо все піде без проблем, EMA (Європейське агентство з лікарських засобів) каже нам, що дозвіл на продаж з умовами для BioNTech і Moderna може бути наданий вже в другій половині грудня 2020 року», - сказала фон дер Ляєн на пресконференції після відеоконференції Лідери ЄС.
Глава EMA Емер Кук заявила виданню в середу, що сподівається на затвердження вакцини BioNTech до кінця року.
Після схвалення регулюючим органом ЄС країни можуть почати вакцинацію в невеликих обсягах.
Брюссель вже закупив 200 мільйонів доз вакцини у Pfizer/BioNTech і веде переговори про покупку 80 мільйонів доз вакцини Moderna через механізм закупівель в масштабах всього ЄС. Брюссель каже, що дози будуть розподілені по країнах на основі пропорційного розподілу населення.
Однак фон дер Ляєн підкреслив, що схвалення EMA буде тільки «найпершим кроком», і що спочатку буде доступна тільки «невелика кількість» доз.
«Велика кількість буде тільки пізніше. Про це важливо пам'ятати», - сказала вона.
Разом з тим засновник Microsoft і співголова благодійного фонду Білл Гейтс пообіцяв більше поганих новин про коронавірус у найближчі пів року, поки вакцину не почнуть виробляти і застосовувати масово.
Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.
16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.
Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.
У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.
Джерело: Європейська правда